Житель Латвии признан виновным в незаконном сборе сведений и передаче их непосредственно иностранной разведке и приговорен к четырем годам лишения свободы с последующим надзором в течение трех лет. Об этом порталу Delfi сообщили в Генеральной прокуратуре.

Следователи пришли к выводу, что обвиняемый “долгое время сотрудничал с военной разведкой иностранного государства” и передавал ей необходимые сведения: в частности, мужчина незаконно собирал сведения военного характера, данные об объектах инфраструктуры, после чего передавал их в распоряжение российской разведки.

“Таким образом, обвиняемый поставил под угрозу интересы безопасности Латвии, в том числе внутреннюю безопасность страны и обороноспособность страны”, — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Решение Рижского суда еще можно обжаловать в кассационной инстанции.

Как выяснил портал Delfi, осужденным является 56-летний предприниматель Валентин Фролов. Изначально суд первой инстанции приговорил его к пяти годам тюрьмы, однако Фролов подал апелляцию и срок сократили до четырех лет. Вскоре после вынесения первого приговора латвиец опубликовал открытое письмо, которое назвал "признанием пойманного в Латвии шпиона Фролова". С полным текстом письма можно ознакомиться здесь (текст на латышском языке).

В своем тогдашнем заявлении Фролов указал, что назначенные ему пять лет ареста — "справедливое и заслуженное наказание", а совершенное им преступление "не заслуживает никакого оправдания". В период, пока он находился в тюрьме, Фролов узнал, что российские вооруженные силы напали на Украину, и испытал "огромное чувство стыда".

Фролов был задержан 21 октября 2021 года. Сообщается, что он шпионил в пользу ГРУ, ранее Фролов служил в спецподразделении армии СССР.

В частности, Фролов собирал информацию о прибытии и размещении сил НАТО в странах Балтии, аэропортах, используемых для военной логистики, объектах стратегического значения, развитии обороноспособности Латвии, а также актуальных внутриполитических процессах.

Совокупность доказательств, полученных в ходе расследования Службы госбезопасности (СГБ), подтвердила, что Фролов долгое время и на регулярной основе выполнял задачи ГРУ России. Он встречался со своим куратором в России, в то время как в остальное время поддерживал зашифрованное общение. Фролову очень пригодились навыкам связиста, полученные им еще при службе в советской армии — например, умение принимать зашифрованные сообщения с помощью радиоприемника.

Ранее телепрограмма De facto также сообщала, что Валентин Фролов впервые подписал соглашение о сотрудничестве с российской военной разведкой более чем 30 лет назад.

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