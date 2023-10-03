Женщина и ее маленькая дочь, пропавшие позавчера в Краславском районе, до сих пор не найдены, выяснило агентство LETA.

Информация о пропавших была распространена по всей Латвии, в том числе по телевидению и в социальных сетях. Физический осмотр местности пока не проводился.

Как сообщалось, Государственная полиция разыскивает пропавшую Светлану Ижик, 1984 года рождения, вместе с дочерью Кариной, 2020 года рождения.

Женщина и девочка пропали в Робежниекской волости Краславского края 1 октября, и до сих пор их местонахождение неизвестно. У женщины есть проблемы с психическим здоровьем, и ей требуется постоянная медицинская помощь.

Женщина была одета в темные брюки и темную куртку. Она среднего телосложения, рост около 165 см. Девочка была одета в розовую шапку, бордовую жилетку с желтыми цветами, темные брюки, темную куртку и розовые резиновые сапоги. Ребенок среднего телосложения, рост около 1 м.

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