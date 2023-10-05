Родители пострадавшего ученика Кекавской средней школы обратились в полицию, в своем заявлении сообщив как о самой драке, так и о последующих угрозах.

Как сообщила агентству LETA мама ребенка, она надеется, что правоохранительные учреждения запретят агрессору приближаться к пострадавшему и его сестре.

В Детской клинической университетской больнице у пострадавшего подростка диагностировали сотрясение мозга, а также травму спины. На данный момент он находится дома и поддержку ему оказывают все члены семьи.

Скорее всего, семья также воспользуется предложенной помощью психолога.

После случая насилия в Кекавской средней школе у потерпевшей стороны была встреча с социальным работником школы и классной руководительницей. В ходе обсуждений выяснилось, что это не первый случай насилия в классе и этот инцидент был не случайным, а спланированным.

Предполагается, что в школе есть группа из нескольких подростков, которая связана с другой группой из Риги.

Как подчеркнула мама пострадавшего подростка, ее целью сейчас является защита детей и она сделает все возможное, чтобы ее дети могли в школе чувствовать себя безопасно.

Как сообщалось ранее, на этой неделе в социальных сетях широко распространилось видео из Кекавской средней школы, где девятиклассник избил другого школьника.

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