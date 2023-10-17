Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv призывает население остерегаться мошенников, выдающих себя за представителей Netflix, которые в течение последней недели активно рассылают ложные смс-сообщения с призывом подтвердить свои платежные данные, сообщает Cert.lv в соцсетях.

В этих смс-сообщениях сказано, что без подтверждения данных об оплате учетная запись пользователя будет заблокирована. Цель мошенников — извлечь данные доступа к Netflix и сведения о расчетной карте.

Cert.lv призывает жителей быть внимательными и не открывать подключенную к смс-рассылке фишинговую ссылку.

Cert.lv является структурным подразделением Института математики и информатики Латвийского университета, в его задачи входит отображение общей картины происходящего в электронном информационном пространстве, оказание поддержки в предотвращении инцидентов безопасности в сфере информационных технологий или координация их предотвращений в латвийских зонах IP-адресов и в зоне доменных имен ".lv".

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram