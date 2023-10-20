Вчера в Латвии зарегистрировано 125 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), три человека погибли, а 14 получили травмы, сообщает Государственная полиция.

Вчера около трех часов дня на Вентспилсском шоссе в Церской волости Тукумского края столкнулись легковой автомобиль VW Tiguan и грузовик Volvo. В результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Около 20:30 на улице Гранита в Ацоне Саласпилсского края водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Государственная пожарно-спасательная служба сообщает, что в четверг спасатели получили вызов в Колкскую волость Талсинского района, где автомобиль съехал в реку Мазирбе, в результате чего погиб человек. Пожарные извлекли из реки тело погибшего.

За вождение в нетрезвом виде вчера была задержан только один водитель, однако он находился в сильном алкогольном опьянении и понесет уголовное наказание.

За превышением скорости вчера оформлено 177 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 439 протоколов.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram