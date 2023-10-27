Группа беженцев была выявлена с белорусской стороны в рамках профилактического рейда. Настигнув иммигрантов, сотрудники Службы погранохраны нашли среди них двух умерших — один лежал на земле, другого перемещали на самодельных носилках.
“В настоящее время проводится наблюдение за указанной группой и ведется мониторинг ситуации”, — прокомментировали в службе.
Как отметили в ведомстве, латвийско-белорусской государственной границе сохраняется “гибридная угроза со стороны белорусских властей” — несмотря на все более холодную погоду, она становится еще более интенсивной.
Ранее пограничникам уже приходилось вызывать бригады скорой помощи для спасения людей людей на грани гибели и с обморожениями.
“Спасти людей в таких ситуациях удается не всегда”, — пояснили в службе.
Незаконное пересечение границы, а также нелегальное перемещение лиц через границу в опасном для их жизни и здоровья состоянии подпадает под уголовную ответственность и может караться лишением свободы.