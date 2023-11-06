Госполиция продолжает поиски Анны Янсоне — матери 4-месячной Луизы, чье тело нашли в машине под Елгавой на прошлой неделе. Полиция просит отозваться владельцев видеорегистраторов, которые 1 ноября, в период с 11.00 до 17.00 ехали по дороге P101 (Калнциемс-Кудра).

Также полиция ищет записи видерегистраторов из машин, которые в этот же период могли находиться между Лиепайским шоссе (A9) (населенный пункт Калькис)и Вентспилским шоссе (населенный пункт Кудра).

Поиски пропавшей женщины продолжаются. Владельцев видерегистраторов просят обращаться в полицию по телефонам: 67 086 678 или 110, а также на электронный адрес: meklesana@riga.vp.gov.lv.

5 ноября к широкомасштабным поискам Анны Янсоне присоединились сотрудники 52-го батальона Земессардзе, волонтеры организации Bezvēsts.lv, а также знакомые и близкие пропавшей женщины. В понедельник поиски в волости Валгундес продолжатся. Полиция намерена использовать дроны, также будут подключены и водолазы.

Напомним, женщина с дочкой пропали 1 ноября, в последний раз их видели на улице Петерсалас в Риге. Известно, что женщина взяла на прокат машину и уехала в неизвестном направлении. На следующий день арендованную машину нашли в лесном массиве в волости Валгундес, в салоне авто обнаружили тело ребенка без признаков жизни.

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