На основании решения предварительной оценки ситуации со смещением груза на пароме Amalia в Рижском заливе 9 ноября этого года Центр расследований в сфере безопасности начал расследование опасного инцидента.

Согласно Закону о безопасности мореплавания (пункт 4 статьи 69) опасным происшествием является событие или серия событий, которые не являются аварией судна и которые произошли в связи с использованием судна и которые угрожают, или в случае непринятия мер могут нанести вред судну, находящимся на борту людям или другим людям или окружающей среде.

Ввиду типа судна и груза (пассажиры и подвижной груз) и погодных условий, преобладавших 9 ноября, опасный инцидент на пароме Amalia мог перерасти в аварию судна с серьезными последствиями, если бы не были приняты необходимые меры. В связи с этим было решено начать расследование по безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Центр расследования в сфере безопасности сформировал специальную комиссию для проведения расследования инцидента.

В четверг, 9 ноября, около 20:00, в центр тревоги поступило сообщение о том, что паром Amalia, следовавший c Рухну на Кихну, накренился и находящиеся на борту люди могут оказаться в опасности.

Cначала паром Amalia вышел из Пярну на Рухну, затем, согласно карте MarineTraffic, должен был по тому же маршруту вернуться обратно. По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), паром шел с острова Рухну на остров Кихну.

На нем находилось 16 человек. Десять из них были эвакуированы в самом начале, после чего на борту осталось шесть человек: четыре пассажира и два члена экипажа. В пятницу около 15 часов полиция сообщила, что Amalia благополучно пришвартовалась в латвийском порту Мерсрагс. Состояние здоровья остававшихся на борту четырех пассажиров и двух членов экипажа было хорошее, в медицинской помощи они не нуждались. AS Kihnu Veeteed безопасно доставила их домой.

Представитель полиции отметил тогда, что в ближайшее время станет ясно, кто будет расследовать инцидент: бюро расследований в сфере безопасности или Департамент транспорта.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram