Tallink Grupp приняла решение провести необходимые ремонтные работы в Стокгольме, после чего вернуть судно на маршрут.
Компания Tallink начала связываться с клиентами, которых затронула отмена рейса, и будет предлагать альтернативные варианты поездок или другие решения. Компания приносит извинения за причиненные неудобства.
Согласно нынешним планам, Baltic Queen вернется на маршрут в субботу 25 ноября 2023 года.
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