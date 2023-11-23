Судоходная компания Tallink Grupp отменяет запланированные на сегодня и завтра, 23 ноября, выходы судна Baltic Queen по маршруту Таллинн-Стокгольм из Стокгольма в Таллинн и 24 ноября из Таллинна в Стокгольм в связи с необходимостью проведения дополнительных ремонтных работ на судне, которые были обнаружены в ходе планового осмотра судна после плавания в сложных погодных условиях в ночь на четверг, 23 ноября, на переходе из Таллинна в Стокгольм.

Tallink Grupp приняла решение провести необходимые ремонтные работы в Стокгольме, после чего вернуть судно на маршрут.

Компания Tallink начала связываться с клиентами, которых затронула отмена рейса, и будет предлагать альтернативные варианты поездок или другие решения. Компания приносит извинения за причиненные неудобства.

Согласно нынешним планам, Baltic Queen вернется на маршрут в субботу 25 ноября 2023 года.

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