По имеющейся в распоряжении Госполиции информация, никакого правонарушения в отношении Ритупса совершено также не было.
Ранее 22 ноября на YouTube появилось видео, в котором мужчина в маске обращается к зрителям от лица "Алдиса Тирупса" (анаграмма имени и фамилии Ритупса).
Как сообщалось, Ритупс ушел из дома 12 ноября и не вернулся.
Арнис Ритупс — издатель и постоянный автор философского журнала Rīgas Laiks, который издается с 1993 года. Журнал ежемесячно выпускается на латышском языке, а также ежеквартально — на русском. Кроме того, Ритупс является заместителем председателя Совета Латвийской академии художеств.
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