В День Лачплесиса возле здания бывшего ЦК компартии Латвии (Элизабетес, 2), объявленного Домом дураков, шумно сжигали "призрак коммунизма". На трех языках — латышском, русском и английском. Ведущими церемонии заявили экс-министра культуры Науриса Пунтулиса и певицу Олгу Раецку — оба когда-то начинали петь в ансамбле колхоза "Лачплесис". Русскоязычное сопровождение озвучил актер Артур Смольянинов. Портал Delfi стал свидетелем того, что из этого получилось.

"Снимай штаны!" — "Ты чего это?" — "Снимай и садись, говорю! Не бойся, я выйду". Дверь закрывается. Покорно сажусь — бездна встречает уютным теплом неописуемого воздействия. С такого не встают — с такого выносят…

Унитаз в бэкстейдже кабинета экс-генсека ЦК КП Латвии на 6-м этаже скромно умалчивает имя своего стартового хозяина (Аугустс Восс, Альфред Рубикс?), ровно как и назначение кнопок с иероглифами. Очевидно, иконке на одной из них я уже последовала. На второй угадывалось изображение головы — судя по результату (о нем чуть позже), и эта опция не осталась невостребованной.

Четырехкомнатный кабинет бывшего генсека украшают портреты философов Пятигорского и Мамардашвили. В предбаннике они же по-очереди вещают мудрости. В приемной — гуаши и скульптуры из знаменитой мухоморной серии Кристианы Димитере. Козырное место на шестом этаже сегодня занимают самые авторитетные современные латышские философы Улдис Тиронс и Арнис Ритупс — редакция Rīgas laiks. Единственный и легендарный философский журнал на постсоветском пространстве, много лет выходящий и на русском языке, отмечает 30-летие.

Последние годы медийное издание испытывает серьезные финансовые трудности и периодически анонсирует закрытие, после чего неизменно начинается очередная реанимация. В итоге к юбилею редакция материализовалась в бывшем здании ЦК на Элизабетес, запустив во все кабинеты разномастных художников, мыслителей и иных артистов.

Плодами бурного дурачества стала серия лекций (на трех языках), перформансов, выставок, концертов, танцев, маскарадов, аукционов, а главное — бесчисленного количества грибных аллюзий на латышском, русском и английском языках.

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