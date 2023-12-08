Литовские пограничники остановили и задержали гражданина Украины, который приехал в Литву из Латвии. Во время проверки документов иностранец, как предполагают, предъявил фальшивое водительское удостоверение, сообщает СОГГ.

В среду ночью пограничники пагегяйской заставы на магистральной дороге Бауска–Паневежис около деревни Шкилинпамушис (Пасвальский район) остановили для проверки автомобиль BMW 535.

Фото: VSAT (Lietuva)

Зарегистрированным в Украине транспортным средством управлял 22-летний гражданин Украины. В машине был 35-летний пассажир (также гражданин Украины).

У обоих иностранцев был временный вид на жительство в Финляндии. У пограничников вызвало подозрение водительское удостоверение. Проверив его с помощью специального прибора, пограничники получили подтверждение, что перед ними наверняка подделка.

Начато расследование. За использование и подделку документа грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 4 лет. После допроса водитель BMW был арестован.

Фото: VSAT (Lietuva)

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