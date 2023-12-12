Компания Latvijas Sabiedriskais Autobuss признала неправоту водителя, который оставил ребенка на остановке в Юрмале из-за того, что у ребенка не было с собой наличных денег, а в автобусе не работал терминал. Компания в комментарии порталу Delfi отметила, что водитель мальчика не выгонял, тот вышел сам, но ошибка водителя была в том, что он его не остановил и не позволил ехать бесплатно.

8 декабря 11-летний Герман должен был ехать в Ригу с остановки "Лиелупе". Около 13:35 на остановку подъехал автобус "Слока-Рига" компании Latvijas Sabiedriskais Autobuss. У водителя не работал банковский терминал, и расплатиться картой было нельзя. Наличных денег у Германа с собой не было. По словам Матвея, отца мальчика, водитель сказал его сыну, что бесплатно его не повезет. На улице было -7 градусов.

Герман вышел и в слезах позвонил отцу. Матвею пришлось срываться с работы, чтобы поехать за ним на машине. После этого он написал заявление в полицию и жалобу в саму компанию.

Глава отдела общественных отношений Latvijas Sabiedriskais Autobuss Майя Лаздиня подтвердила Delfi, что жалоба от Матвея была получена. Компания провела проверку, в том числе посмотрев видео с авторегистратора и запросив объяснений у самого водителя. Тот ответил, что ребенка не выгонял, мальчик вышел сам.

"Водитель не говорил на повышенных тонах и не вел себя агрессивно, разговор был очень спокойным", — подчеркнула Лаздиня. По ее словам, из видеоматериала следует, что водитель спросил, может ли ребенок заплатить наличными. Ребенок открыл кошелек и стал искать деньги, ответил, что денег нет, после чего просто повернулся и вышел.

"Было видно, что ребенок просто растерялся и не знал, что делать. Но со стороны водителя не было ни агрессии, ни грубости, хотя он как взрослый мог бы действовать более активно и предложить ребенку пойти сесть. В конкретной ситуации водитель принял ошибочное решение, он мог разрешить ребенку ехать бесплатно, потому что технические проблемы у устройств время от времени возникают", — объяснила представитель компании.

По словам Лаздини, водителям автобусов уже раньше говорили о том, что ни в коем случае нельзя оставлять пассажиров, а в особенности детей, на остановке. После этого случая LSA провел с водителями повторный разговор на тему того, как действовать в ситуации, когда не работает система кассового аппарата.

Водитель через компанию передал свои извинения и маленькому пассажиру, и его родителям.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда водители рейсовых автобусов оставляют детей на остановке из-за этого, что у них нет наличных денег. Аналогичный случай произошел 5 ноября. Двенадцатилетний мальчик должен был ехать в автобусе Рига-Айнажи с остановки "Тейка". Поскольку семья многодетная, проезд для него стоил всего 25 центов. Их не было, а терминал, позволяющий расплатиться картой, не работал. Мальчика заставили выйти из автобуса. Воскресный автобус ходит раз в три часа, ехать ему было 50 километров, а в ноябре быстро темнеет. Автоперевозчик CATA встал на сторону водителя, подчеркнув, что компания всегда призывала пассажиров брать наличные деньги, потому что терминал иногда может не работать, и такая ситуация часто возникает, например, в сельской местности.

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