Во вторник, 12 декабря, в Балвском крае на участке Ругаи — Балви в кювет съехал пассажирский автобус Ecolines. По сообщениям Госполиции, пострадавших в ДТП нет.

Стоит отметить, что это уже не первое подобное происшествие с пассажирскими автобусами на дорогах Латвии в наступившем зимнем сезоне — так, 8 декабря другой борт Ecolines столкнулся с грузовиком на Вентспилсском шоссе. Тогда были госпитализированы шесть человек.