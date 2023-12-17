На этих выходных температура воздуха в Латвии перешла с минуса на плюс, что создает особо опасные условия дорожного движения - на асфальте образуется так называемый "черный лед".

Во время "черного льда" визуально дорога выглядит чистой, но на самом деле она покрыта тонким слоем льда. По этой причине нескольким водителям, переоценившим возможности своего автомобиля, пришлось выехать в кювет, чтобы избежать столкновения с более серьезными последствиями.

В социальных сетях появились несколько видео дорожно-транспортных происшествий, случившихся в Латвии на этих выходных (16 и 17 декабря). На них видны автомобили, оказавшиеся в кюветах. Асфальт визуально выглядит совершенно черным, но это ложное впечатление — на самом деле покрытие все равно очень скользкое. В таких условиях крайне важно соблюдать безопасную скорость и дистанцию : занос и восстановление устойчивости автомобиля после него — непростая задача даже для опытных водителей.

В субботу, 16 декабря, в Латвии зарегистрировано 136 ДТП, в которых пострадали четыре человека, сообщает Государственная полиция. 17 декабря в Риге на Даугавгривском шоссе произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля - погиб один человек.

На следующей неделе в Латвии продолжится оттепель, а также ожидаются интенсивные дожди и порывистый ветер, прогнозируют метеорологи. Температура воздуха как днем, так и ночью сохранится в пределах 0…+8 градусов.

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