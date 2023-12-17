Во время "черного льда" визуально дорога выглядит чистой, но на самом деле она покрыта тонким слоем льда. По этой причине нескольким водителям, переоценившим возможности своего автомобиля, пришлось выехать в кювет, чтобы избежать столкновения с более серьезными последствиями.
В социальных сетях появились несколько видео дорожно-транспортных происшествий, случившихся в Латвии на этих выходных (16 и 17 декабря). На них видны автомобили, оказавшиеся в кюветах. Асфальт визуально выглядит совершенно черным, но это ложное впечатление — на самом деле покрытие все равно очень скользкое. В таких условиях крайне важно соблюдать безопасную скорость и дистанцию : занос и восстановление устойчивости автомобиля после него — непростая задача даже для опытных водителей.
В субботу, 16 декабря, в Латвии зарегистрировано 136 ДТП, в которых пострадали четыре человека, сообщает Государственная полиция. 17 декабря в Риге на Даугавгривском шоссе произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля - погиб один человек.
На следующей неделе в Латвии продолжится оттепель, а также ожидаются интенсивные дожди и порывистый ветер, прогнозируют метеорологи. Температура воздуха как днем, так и ночью сохранится в пределах 0…+8 градусов.