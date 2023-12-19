В 2021 году в Латвии три женщины были убиты своими интимными партнерами, еще 16 — членами семьи. Это самый высокий показатель в Евросоюзе, констатирует Министерство благосостояния.

По данным Центрального статистического управления за 2021 год, 25,1% женщин в возрасте от 18 до 74% подвергались во взрослом возрасте сексуальному или физическому насилию (16% -- физическому, 9% — сексуальному).

В последние два года выросло количество судебных решений по разлучению насильника и жертвы. В 2021 году решений о временной защите было 977, в 2022 — 1124.

По словам заместителя госсекретаря Минблага Дианы Якайте, женщины все еще часто боятся сообщать о насилии — например, потому, что боятся повторного насилия, находятся в экономической зависимости от насильника, находятся под давлением общества или культурных традиций.

В 2018 году SKDS проводил опрос и выяснил, что 25% респондентов считает, что насилие по отношению к женщинам допустимо.

По данным полиции, в 97% актором насилия выступает мужчина.

Минблаг ведет социальную кампанию "Насилию нравится тишина. Не молчи!", в рамках которой информирует общество о том, как распознать насилие в семье и призывает не молчать тех, кто его заметил. Более подробную информацию можно почитать на сайте Минблага.

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