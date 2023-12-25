Вчера в стране было зарегистрировано 197 ДТП, в четырех из которых есть пострадавшие. Пять человек, один из которых пешеход, получили различные травмы.
Составлено 390 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе 130 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.
13 водителей были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии, заведено 10 уголовных дел.
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