К 17.30 пятницы в Латвии уже зарегистрировано 150 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших и шесть ДТП с пострадавшими, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Это число аварий выше, чем ежедневно при хороших погодных условиях.

В пятницу утром снег и лед затрудняли движение на главных и региональных дорогах в большинстве районов Латвии, а в Резекненском крае условия движения были крайне плохими. В течение дня условия движения улучшились, но во многих районах остаются сложными.

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