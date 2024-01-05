Это число аварий выше, чем ежедневно при хороших погодных условиях.
В пятницу утром снег и лед затрудняли движение на главных и региональных дорогах в большинстве районов Латвии, а в Резекненском крае условия движения были крайне плохими. В течение дня условия движения улучшились, но во многих районах остаются сложными.
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