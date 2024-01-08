Реагируя на информацию о том, что в связи с израильско-палестинской войной в Латвии возникают конфликты с участием иностранных студентов, Служба государственной безопасности (VDD) провела беседы с несколькими иностранными студентами Рижского университета имени Страдыня (RSU), сообщили в учреждении.

VDD сообщает, что в университете в среде иностранных студентов на данный момент ситуация стабильная, но расследование продолжается, поэтому учреждение дальнейших комментариев пока не дает.

Как сообщал портал Tvnet в октябре, с началом израильско-палестинской войны несколько студентов RSU из Израиля получили угрозы и враждебные тексты. Это привело к конфликтам среди студентов, и один человек обратился в VDD в связи с антисемитскими высказываниями и угрозами.

Подобные инциденты в RSU бывали и раньше, но не настолько экстремальные, при этом предупреждения вуза о возможном отчислении агрессивных студентов ситуацию не исправили.

Университет подтвердил, что ему известно о некорректных высказываниях в социальных сетях и в личных разговорах между студентами, и заверил, что реагирует на каждый подобный случай.

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