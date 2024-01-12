По информации Polskie Radio Bialystok со ссылкой на пожарную команду Граево, легковой автомобиль BMW врезался в кузов грузовика, который очищал и посыпал песком проезжую часть на скоростной магистрали.

Чтобы извлечь из автомобиля получивших травмы 55-летнюю женщину и 17-летнего юношу, спасателям пришлось использовать гидравлические инструменты. После этого пострадавших передали экстренным службам.

Из-за ДТП движение по дороге в сторону Ломжи было заблокировано на несколько часов.

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