Литва выполнит решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно незаконного тюремного заключения гражданина Саудовской Аравии и выплатит назначенную ему сумму, заявили в Министерстве юстиции.

Во вторник ЕСПЧ присудил Мустафе аль-Хавсави 100 000 евро за незаконное заключение, которое имело место два десятилетия назад предположительно в секретной тюрьме Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в Литве.

"После вступления решения в силу, через три месяца после оглашения решения, то есть 16 апреля, литовские учреждения в установленные сроки примут необходимые меры для надлежащего выполнения решения ЕСПЧ, включая выплату денежной компенсации, присужденной заявителю", — сообщил BNS пресс-секретарь министра юстиции Паулюс Жеймис.

В министерстве пока не ответили на вопрос о том, будет ли оно обжаловать решение ЕСПЧ, то есть будет просить передать дело в Большую коллегию суда.

ЕСПЧ постановил взыскать с Литвы в пользу аль-Хавсави 100 тысяч евро, еще 30 тысяч евро присуждены неправительственной организации REDRESS, которая его представляла.

Суд постановил, что Литва, где находился аль-Хавсави, нарушила различные статьи Европейской конвенции по правам человека, например, запрещающие пытки, гарантирующие право на справедливое судебное разбирательство, на жизнь, свободу и безопасность.

По мнению Минюста, ЕСПЧ установил нарушение в связи с тем, что Литва не провела адекватного расследования действий, предположительно предпринятых в отношении заявителя.

Литва также несет ответственность за то, что аль-Хавсави грозит смертная казнь там, где он в настоящее время находится в заключении.

ЕСПЧ также постановил, что в контексте этого дела Литва обязана обратиться в Соединенные Штаты с целью устранения или уменьшения нарушений прав человека, совершаемых в настоящее время в отношении аль-Хавсави.

Литва также обязана обеспечить, чтобы заявитель не был казнен. Кроме того, Литве было поручено немедленно предпринять необходимые активные действия в проводимом в стране досудебном расследовании.

Аль-Хавсави в настоящее время содержится в Гуантанамо. Он был арестован в 2003 году в Пакистане. США заявляют, что он, возможно, был сопричастным к терактам 11 сентября.

ЕСПЧ установил, что мужчина находился в заключении в Литве в 2005-2006 годах.

Это было второе дело в Страсбургском суде относительно предполагаемой тюрьмы ЦРУ, оба дела Литва проиграла.

В 2018 году Европейский суд по правам человека уже заявил, что в 2005-2006 годах в Литве действовала секретная тюрьма ЦРУ и там находился еще один гражданин Саудовской Аравии — Абу Зубайда.

Во вторник ЕСПЧ заявил, что доказательства, собранные по делу Зубайды против Литвы и другим аналогичным делам других стран, также были использованы при рассмотрении дела аль-Хавсави.

Первые сообщения о возможной тюрьме ЦРУ на бывшей конной базе в Антавиляй, что под Вильнюсом, появились в СМИ США в 2009 году.

Дополнительные дебаты вызвал доклад Сената США, опубликованный в 2014 году. Конкретные центры не называются, но правозащитники полагают, что в Литве действовал центр, названный в документе "фиолетовым". ЕСПЧ также опирался на эти доказательства.

Согласно отчету Сената США, он работал с начала 2005 года и был закрыт в 2006 году после того, как местные власти отказались принять аль-Хавсави в местную больницу.

Литва утверждает, что объекты в Антавилай должны были быть не тюрьмой, а центром поддержки разведки. В стране утверждают, что подозрительные самолеты перевозили в Литву не людей, а оборудование связи.

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