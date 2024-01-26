Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями при содействии Службы государственной безопасности в рамках начатого ранее уголовного процесса провели 24 января два санкционированных обыска и задержали мужчину (1986 г.р.), подозреваемого в мошенничестве.

По данным Госполиции, чтобы выманить у своих жертв деньги, подозреваемый представлялся сотрудников органов госбезопасности с обширными связями в органах правопорядка.

Мужчина оставлен под арестом.

Полиция просит отозваться потерпевших, а также лиц, в распоряжении которых имеется информация о данном мужчине, которая может помочь расследованию. Информацию просьба сообщить по телефону 110.

Следствие по делу продолжается.

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