По данным Госполиции, чтобы выманить у своих жертв деньги, подозреваемый представлялся сотрудников органов госбезопасности с обширными связями в органах правопорядка.
Мужчина оставлен под арестом.
Полиция просит отозваться потерпевших, а также лиц, в распоряжении которых имеется информация о данном мужчине, которая может помочь расследованию. Информацию просьба сообщить по телефону 110.
Следствие по делу продолжается.
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