По информации пресс-центра Госполиции, 4 февраля, в 18.10, на дороге Рига — Вентспилс (Юрмала, улица Бранкциема) автомобиль Audi совершил наезд на пешехода.
От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Полиция начала уголовный процесс, в рамках котрого выясняются обстоятельства трагического дорожного инцидента.
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