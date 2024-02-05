Фото: DELFI

По информации пресс-центра Госполиции, 4 февраля, в 18.10, на дороге РигаВентспилс (Юрмала, улица Бранкциема) автомобиль Audi совершил наезд на пешехода.

От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Полиция начала уголовный процесс, в рамках котрого выясняются обстоятельства трагического дорожного инцидента.

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