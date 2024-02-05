Утром 5 февраля Госполиция получила информацию о водителе, который, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.
Когда полицейские прибыли по указанному адресу на улицу Твайка, то застали там каршеринговый автомобиль VW, за рулем котрого находилась основательно пьяная женщина 1991 г.р. В ее организме сотрудники полиции констатировали более 2 промилле алкоголя. Кроме того, у дамы не оказалось водительских прав.
Чтобы избежать наказания, женщина предложила полицейским 1000 евро и ювелирные украшения. Прямо на месте происшествия ее задержали и сопроводили в участок.
Против задержанной начаты два уголовных процесса.
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