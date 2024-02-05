Когда полицейские прибыли по указанному адресу на улицу Твайка, то застали там каршеринговый автомобиль VW, за рулем котрого находилась основательно пьяная женщина 1991 г.р. В ее организме сотрудники полиции констатировали более 2 промилле алкоголя. Кроме того, у дамы не оказалось водительских прав.