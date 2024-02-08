В Юрмальском участке Госполиции в конце января начался уголовный процесс о возможном незаконном сбыте и хранении наркотиков в Рижском районе. Во время обыска обнаружили марихуану и таблетки экстази, и был задержан молодой человек 2002 года рождения.

Мужчина 2002 года рождения был задержан в центре Риги. В общей сложности у него обнаружили и изъяли 5,33 грамма марихуаны. Во время обыска в квартире мужчины нашли и изъяли наркотические вещества, а именно 319,26 грамма марихуаны и 119,9 грамма таблеток МДМА, или экстази.

В связи со случившимся начат уголовный процесс по части 3 статьи 253.1 Уголовного закона по факту неразрешенного хранения наркотических веществ в целях реализации в крупном размере.

За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, и надзор службы пробации на срок до трех лет. Подозреваемый ранее был судим за преступления против собственности.

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