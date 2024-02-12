Полиция Эстонии задержала в Пярну 22-летнего мужчину,

подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере.

По словам руководителя службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Ляэнеской префектуры Ниголаса Саарнака, информация о возможном обороте наркотиков была собрана в ходе уголовного производства, и в первых числах февраля стражи порядка отправились проверять ее.

В результате по одному уголовному делу 1 февраля в Пярну полиция задержала 22-летнего молодого человека, подозреваемого в хранении наркотиков в крупных размерах. На основании собранной в рамках уголовного производства информации установлено, что запрещенные вещества молодой человек заказал из Латвии по почте в целях сбыта в городе Пярну.

"Мы задержали молодого человека сразу после того, как он достал посылку из посылочного автомата, — говорит Саарнак. — Также стоит отметить довольно необычный факт, что полученную посылку молодой человек придумал транспортировать в корзине под детской коляской, которую взял с собой. Возможно, молодой человек надеялся, что в таком месте никто наркотики искать не будет".

По словам Саарнака, у полиции есть основания полагать, что в почтовой посылке весом около 130 граммов содержится большое количество различных наркотических веществ, в том числе амфетамина и каннабиса, но точный состав будет установлен в ходе экспертизы.

"В последние годы выявляется все больше так называемых наркопосылок, когда наркотики заказываются по почте. Количество нелегальных почтовых посылок увеличилось в первую очередь за счет молодежи, которая считает, что это простой, незаметный и быстрый способ приобретения нелегальных веществ, вызывающих удовольствие. Однако это не так, поскольку, как показывает процессуальная статистика, почтовые посылки, содержащие опасные дурманящие вещества, не остаются незамеченными ни Налогово-таможенным департаментом, ни полицией, ни прокуратурой", — говорит прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерье Турьякас.

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