В понедельник в Латвии зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и еще шесть пострадали, сообщили в Государственной полиции.

Авария с погибшим произошла на окраине Кулдиги, где на ротационном круге на окружной дороге столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате происшествия погибла пассажирка легкового автомобиля.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала пятерых водителей. Также задержан один водитель, находившийся под действием наркотических веществ. Четверо задержанных водителей сели за руль транспортных средств в состоянии настолько сильного опьянения, что им назначено уголовное наказание, в связи с чем подлежит конфискации их транспортное средство или будет взыскана стоимость использованного транспортного средства.

В связи с превышением скорости на водителей вчера оформлено 110 протоколов, еще двое водителей наказаны за агрессивную езду.

В общей сложности полиция вчера оформила 373 протокола в связи с различными нарушениями правил дорожного движения.

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