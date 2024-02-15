Швеция не будет начинать предварительное расследование гибели парома Estonia, сообщила в четверг прокуратура.
По сообщению прокурора, новых обстоятельств, дающих основания подозревать преступление, не выявлено.
В 2020 году в прокуратуру поступил запрос либо начать новое расследование, либо возобновить ранее закрытое предварительное следствие.
Парома Estonia, направлявшийся из Таллинна в Стокгольм, затонул 28 сентября 1994 года во время осеннего шторма.
В результате катастрофы погибли 852 из 989 человек, находившихся на борту, в том числе и граждане Латвии.
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