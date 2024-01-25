Правительство Эстонии в четверг обсудит предложение министра финансов Марта Вырклаэва выделить из правительственного резерва центру расследований в области безопасности 1,2 млн евро на продолжение и завершение проекта по первоначальной оценке новых обстоятельств гибели парома "Эстония".

25 февраля 2021 года правительство утвердило бюджет проекта в размере 3 млн евро, на сегодняшний день эта сумма покрыта затратами на деятельность и частично возвращена в госбюджет. Этого бюджета недостаточно для завершения основательного расследования гибели парома.

Дополнительное финансирование нужно для того, чтобы продолжить проект первоначальной оценки и завершить его составлением финального отчета так, чтобы были понятны причины гибели и новых повреждений судна.

Среди крупных работ, которые будут финансироваться на средства бюджета в размере 1,2 млн евро, составление цифровых моделей носовой конструкции и гибели судна.

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