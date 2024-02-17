Сотрудники таможенного поста "Бурачки" (российско-латвийская граница) обнаружили у гражданки Украины незадекларированные 135 банкнот по 100 долларов США. Женщина спрятала валюту в нижнем белье.
Как отмечает "Псковская Лента Новостей", выезжая из РФ, женщина заявила об отсутствии у нее товаров и денег, подлежащих декларированию. Однако при помощи техсредств таможенники нашли в бюстгалтере, карманах брюк и в потайном кармашке лосин 13 500 долларов.
Деньги изъяты, возбуждено административное дело.
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