Как отмечает "Псковская Лента Новостей", выезжая из РФ, женщина заявила об отсутствии у нее товаров и денег, подлежащих декларированию. Однако при помощи техсредств таможенники нашли в бюстгалтере, карманах брюк и в потайном кармашке лосин 13 500 долларов.