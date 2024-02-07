Псковские таможенники возбудили уголовное дело по факту незаконного перемещения гражданином РФ, проживающим в Молдове, более 41 000 долларов США.

Как отмечает "Псковская Лента Новостей", водитель микроавтобуса выезжал из России через пункт пропуска "Бурачки" на российско-латвийской границе. При таможенном контроле мужчина сообщил, что перевозит в пределах допустимой нормы 7 400 долларов США.

Также россиянин отметил, что у него в багаже и машине нет товаров, подлежащих обязательному декларированию. Когда же таможенники нашли 413 купюр номиналом по 100 долларов, гражданин РФ признал принадлежность ему валюты и объяснил свой поступок долговыми обязательствами в Молдове.

Российские таможенники изъяли сумму, превышающую допустимую норму, а также возбудили в отношении нарушителя уголовное дело.

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