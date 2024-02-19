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Госполиция в минувший четверг, 15 февраля, следила за безопасностью дорожного движения с помощью дрона. Это происходило в Рижском микрорайоне "Югла", где за непродолжительное время было зафиксировано 13 нарушений правил дорожного движения, порталу Delfi сообщил представитель госполиции.

Из 13 нарушений в 10 случаях водители ехали агрессивно, игнорируя интересы других участников дорожного движения и создавая помехи на дорогах. Зафиксированные водители были остановлены и привлечены к административной ответственности за агрессивное вождение. Напомним, что за агрессивную езду водителю транспортного средства предусмотрены штраф от 70 до 280 евро и шесть штрафных пунктов.

Кроме того, сотрудники полиции зафиксировали двух водителей, которые пересекали перекресток в тот момент, когда на светофоре горел красный световой сигнал. Эти нарушители также были остановлены и привлечены к административной ответственности. За езду на красный сигнал светофора применяется штраф от 30 до 140 евро.

У одного водителя в машине полиция обнаружила антирадар. Он был изъят, а водитель привлечен к административной ответственности за езду с прибором, который может улавливать сигналы от радаров или мешать их работе. За такое нарушение применяется штраф в размере 55 евро.

Чтобы автомобилисты не угрожали себе и окружающим, госполиция периодически использует дроны для контроля дорожного движения на всей территории страны. Упор делается как на фиксации агрессивной езды, так и на соблюдении дорожных знаков.

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