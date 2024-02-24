Прокуратура передала в Рижский районный суд уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении своей несовершеннолетней дочери, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

В период с марта 2016 года по май 2022 года, проживая с дочерью, не достигшей 16-летнего возраста, обвиняемый неоднократно подвергал девочку насильственным действиям сексуального характера и насиловал ее.

В результате действий обвиняемого возникла угроза сексуальной неприкосновенности, нравственности и нормальному физическому и психическому развитию потерпевшей.

За наиболее тяжкое из совершенных преступлений лицо, признанное виновным, может быть приговорено к пожизненному заключению или лишению свободы на срок до 20 лет с испытательным сроком до пяти лет.

Сексуальное насилие – это любое действие сексуального характера – попытки совершения сексуального акта, нежелательные комментарии сексуального характера или действия, направленные против сексуальности другого человека, без его согласия.

Если дети подвергаются сексуальному насилию, часто они об этом не рассказывают. Причин этому несколько – дети боятся, что им не поверят, что им отомстят, они не знают, что будет дальше и как на это отреагируют близкие им люди. Некоторые дети не знают, что то, что с ними произошло, неправильно и вредно для них.

Как отмечает прокуратура, при наличии хоть малейшего подозрения, что ребенок мог подвергнуться сексуальному или другим формам насилия, следует сразу обращаться в Госполицию.

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