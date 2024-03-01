В рамках начатого ранее уголовного процесса сотрудники Госполиции задержали в Риге мужчину 1982 г.р., подозреваемого в реализации наркотических веществ в крупном размере. Полиция провела обыски, в ходе которых изъяла наркотики, наличность, предметы, напоминающие огнестрельное оружие, и автомобили.

По данным пресс-центра Госполиции, 13 февраля сотрудники 4-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона провели в Московском форштадте следственные действия и задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в реализации наркотических веществ в крупном размере.

Всего полицейским удалось найти и изъять 3,5 кг амфетамина, 400 граммов марихуаны, 40 граммов кокаина, 1300 таблеток Subatex. Также изъяты два автомобиля, наличные в размере 1500 евро и три предмета, напоминающих огнестрельное оружие.

В полиции подчеркнули, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные правонарушения. Следствие по делу продолжается.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija

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