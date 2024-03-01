Foto: Valsts policija

В рамках начатого ранее уголовного процесса сотрудники Госполиции задержали в Риге мужчину 1982 г.р., подозреваемого в реализации наркотических веществ в крупном размере. Полиция провела обыски, в ходе которых изъяла наркотики, наличность, предметы, напоминающие огнестрельное оружие, и автомобили.

По данным пресс-центра Госполиции, 13 февраля сотрудники 4-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона провели в Московском форштадте следственные действия и задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в реализации наркотических веществ в крупном размере.

Всего полицейским удалось найти и изъять 3,5 кг амфетамина, 400 граммов марихуаны, 40 граммов кокаина, 1300 таблеток Subatex. Также изъяты два автомобиля, наличные в размере 1500 евро и три предмета, напоминающих огнестрельное оружие.

В полиции подчеркнули, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные правонарушения. Следствие по делу продолжается.

Foto: Valsts policija
Foto: Valsts policija
Foto: Valsts policija
Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit