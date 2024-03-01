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Прокуратура направила в суд материалы дела о трагической аварии на улице Елгавас в Риге, где жертвой ДТП стала несовершеннолетняя девушка.

По информации Генпрокуратуры, обвинения по этому делу предъявлены 91-летнему водителю: находясь за рулем транспортного средства, он нарушил правила дорожного движения, что привело к трагическим последствиям: один человек погиб, второй получил травмы.

Напомним, авария произошла 9 декабря в Торнякалнсе, рядом с корпусами Латвийского университета: на нерегулируемом пешеходном переходе пенсионер сначала сбил несовершеннолетнюю, а затем и второго прохожего. Установлено, что водитель своевременно не сбросил возле перехода скорость и не остановил машину перед нерегулируемым переходом, продолжив движение.

В это время дорогу переходила несовершеннолетняя девушка, у которой, согласно правилам, было преимущество. После того, как водитель сбил девушку, автомобиль продолжил движение и оказался на тротуаре, где сбил еще одного человека. Как отмечают в прокуратуре, следствие установило, что после этого машина врезалась в скамейку.

На досудебном следствии обвиняемый свою вину в содеянном полностью не признал, заявив, что он вообще не помнит момент аварии. Он также не согласился с обвинением и ходом событий, зафиксированном в деле.

Дело будет рассмотрено в Рижском городском суде. Прокуратура выражает свои глубокие соболезнования семье и близким погибшей девочки.

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