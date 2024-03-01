Вторым фигурантом криминального процесса в отношении и. о. директора департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Яниса Вайводса является физическое лицо, которому также инкриминируется предложение взятки в крупном размере, сообщили агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

К задержанному, как и в случае с Вайводсом, применена не связанная с лишением свободы мера присечения.

KNAB не называет статус чиновника, которому предположительно предлагалась взятка, но в распространенном бюро на этой неделе заявлении говорится, что криминальный процесс начат только за предложение, а не получение взятки.

Как сообщалось, в рамках досудебного расследования KNAB проверяет информацию о том, что Вайводс предлагал крупную взятку другому должностному лицу, чтобы то, используя свое служебное положение, приняло благоприятное решение в его интересах.

Уголовный процесс был начат KNAB 8 января. В бюро не назвали сумму предполагаемой взятки, но, согласно закону, крупной считается взятка в размере от 50 минимальных зарплат, то есть 35 000 евро.

В бюро заявили, что расследование не связано с повседневной деятельностью департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

По неофициальной информации Латвийского телевидения, Вайводс может быть причастен к так называемому делу о земельных участках возле аэропорта, чтобы помочь разрешить имущественный спор.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!