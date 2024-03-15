В понедельник, 11 марта, Госполиция задержала двух человек по подозрению в сбыте наркотических веществ. Были также конфискованы различного рода наркотики, сообщили порталу Delfi в полиции.

Были задержаны мужчина 1961 года рождения и женщина 1976 года рождения.

При проведении санкционированного обыска в автомобиле задержанного мужчины, а также по месту жительства в общей сложности было изъято около 300 граммов амфетамина, 300 граммов марихуаны, 16 граммов кокаина и 0.8 литра бутиролактона и 300 граммов кристалла MDMA. Кроме того, в ходе обысков было изъято незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами.

К подозреваемым применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. По имеющейся информации, подозреваемые сбывали наркотические вещества жителям города Цесис и ближайшего района. Полиция продолжает выяснять роль каждого лица и точные обстоятельства произошедшего. Следует отметить, что задержанные лица ранее не попадали в поле зрения полиции.

По факту произошедшего начат уголовный процесс.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!