12 марта в Елгаве полиция оштрафовала водителей автомобилей BMW и Volvo, которые ехали в тандеме. Они развили скорость почти в 100 км/ч в населенном пункте, где разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч.

За рулем Volvo находилась 20-летняя девушка, а автомашиной BMW управлял 19-летний юноша.

По факту нарушения в отношении каждого из водителей транспортных средств начат административный процесс. За такое нарушение применяется штраф для водителя транспортного средства в размере от 240 до 320 евро.

Госполиция призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение разрешенной скорости движения, а также несоблюдение других правил дорожного движения угрожают безопасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram