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Государственная полиция наложила административные штрафы на обоих граждан России, которые проявили агрессивное поведение у российского посольства перед президентскими выборами в России в пятницу утром.

После проверки и оформления административного штрафа оба гражданина России были отпущены. Также у них были действующие разрешения на пребывание в Латвии, пояснили порталу Delfi в Государственной полиции.

Напомним, в пятницу утром незадолго до 9:00 несколько человек собрались у посольства России с намерением участвовать в голосовании, хотя сегодня и завтра этого делать нельзя, сообщили в Госполиции.

Для установления личности была проведена проверка документов. Два человека проигнорировали требование должностных лиц предъявить документы, стали агрессивными, оказали сопротивление, упали на землю и громко кричали. Их задержали и доставили в управление полиции для дальнейших процессуальных действий.

Госполиция напоминает, что возле мест проведения выборов должностные лица Госполиции и Госпогранслужбы будут строго контролировать соблюдение условий пребывания в Латвийской Республике лиц с государственной принадлежностью к РФ. Будут проверять документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на пребывание в Латвии.

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