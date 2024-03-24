В прошлом году в Латвии возбуждено 235 уголовных дел по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

В 2023 году прокуратура завершила 100 уголовных процессов - 60 уголовных дел были переданы в суд в общем порядке, 31 уголовное дело - в порядке процедуры соглашения, восемь уголовных процессов были завершены с применением прокурорского предписания о наказании и одно уголовное дело было прекращено.

В прошлом году в суде по экономическим делам было рассмотрено 172 дела, что на десять дел больше, чем в 2022 году. По 64 процессам следователи и прокуроры добились решений о признании имущества добытым преступным путем.

По словам старшего прокурора отдела координации борьбы с отмыванием денег Юриса Юрисса, для эффективного предотвращения и борьбы с отмыванием денег необходимо своевременное институциональное и международное сотрудничество, эффективный надзор за финансовыми учреждениями, широкое использование современных технологических решений, а также постоянное обучение следователей, прокуроров и судей в этой области.

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