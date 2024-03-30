Сотрудники Рижского регионального управления полиции задержали 20 марта группу лиц, связанную с незаконным оборотом сигарет в Рижском регионе. В рамках уголовного процесса было проведено несколько обысков и изъято 547 920 сигарет с белорусскими акцизными марками, а таже без них.

По данным пресс-центра Госполиции, на прошлой неделе сотрудники 1-го отдела 3-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона при содействии своих коллег из Юрмальского участка полиции в рамках уголовного процесса провели обыски в Риге и Юрмале в связи с подозрением о нелегальном обороте табачных изделий.

В момент совершения преступления в Юрмале задержали женщину 1982 г.р. и мужчину 1975 г.р., которые хранили в целях дальнейшей реализации сигареты без акцизных марок ЛР. В ходе обысков, проведенных в автомобилях и на пяти объектах, полиция нашла и изъяла 547 920 сигарет разных марок: "Премьер", "Минск", Manchester, Winston, Marlboro, NZ, Pall Mall, Fest, Queen, Dove, Credo с белорусскими акцизными марками, а также без акцизных марок.

Сигареты собирались реализовать на территории Рижского региона. Известно, что задержанная женщина и ранее попадала в поле зрения органов правопорядка за аналогичные правонарушения.

Помимо сигарет во время обысков полиция изъяла 3 900 евро наличными и 0, 6048 гр метамфетамина. Следствие по делу продолжается.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.





Фото: Valsts policija

Фото: Valsts policija







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