Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

Последние годы внимание латвийского общества чаще сосредоточено на развитии национальной авиакомпании airBaltic. Гораздо реже в фокус попадает вторая по величине авиакомпания Латвии SmartLynx, которая не отстает от airBaltic по обороту и ожидает рекордной прибыли в следующем году. В интервью Delfi Bizness новый исполнительный директор Smartlynx Эдвинас Деменюс рассказал о восстановлении отрасли после пандемии, спасении самолета изо Львова, а также, почему проблемы Boeing положительно повлияли на возглавляемое им предприятие, о планах на будущее, в том числе возможном сотрудничестве с airBaltic.

Что такое SmartLynx?

SmartLynx — частная авиакомпания, которая в основном предлагает услуги по аренде воздушных судов полного сервиса (ACMI), предоставляя другим авиакомпаниям воздушные суда и их экипажи, а также все необходимые услуги по техническому обслуживанию и страхованию. Компания SmartLynx также предлагает чартерные рейсы и грузовые перевозки. Она не занимается традиционными пассажирскими авиаперевозками с продажей билетов на регулярные рейсы.

В этом году флот SmartLynx с помощью операционного лизинга вырастет до более чем 70 самолетов, несколько из них еще будут доставлены до конца года. В том числе 26 самолетов имеют сертификат эксплуатанта воздушного судна (AOC) в Латвии. Компания также базируется на Мальте и в Эстонии.

В Латвии у авиакомпании около 400 сотрудников, которые работают в четырех офисах. Материнская компания SmartLynx Avia Solutions Group приступила к строительству нового офисного здания, которое будет использоваться и для нужд SmartLynx. Ожидается, что здание площадью 11 000 квадратных метров будет готово к концу следующего года.

Также для нужд авиакомпании планируется построить новые помещения техобслуживания, в настоящее время об этом ведутся переговоры с аэропортом "Рига".

Больше года один из ваших самолетов стоял во Львове, насколько легко или сложно было его вернуть?

Я помню утро, когда началось вторжение, и мы уже знали, что оно нас коснется. Никто не был к этому готов, все произошло ночью.

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