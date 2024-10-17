Последние годы внимание латвийского общества чаще сосредоточено на развитии национальной авиакомпании airBaltic. Гораздо реже в фокус попадает вторая по величине авиакомпания Латвии SmartLynx, которая не отстает от airBaltic по обороту и ожидает рекордной прибыли в следующем году. В интервью Delfi Bizness новый исполнительный директор Smartlynx Эдвинас Деменюс рассказал о восстановлении отрасли после пандемии, спасении самолета изо Львова, а также, почему проблемы Boeing положительно повлияли на возглавляемое им предприятие, о планах на будущее, в том числе возможном сотрудничестве с airBaltic.
Больше года один из ваших самолетов стоял во Львове, насколько легко или сложно было его вернуть?
Я помню утро, когда началось вторжение, и мы уже знали, что оно нас коснется. Никто не был к этому готов, все произошло ночью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv