Что такое SmartLynx?

SmartLynx — частная авиакомпания, которая в основном предлагает услуги по аренде воздушных судов полного сервиса (ACMI), предоставляя другим авиакомпаниям воздушные суда и их экипажи, а также все необходимые услуги по техническому обслуживанию и страхованию. Компания SmartLynx также предлагает чартерные рейсы и грузовые перевозки. Она не занимается традиционными пассажирскими авиаперевозками с продажей билетов на регулярные рейсы.

В этом году флот SmartLynx с помощью операционного лизинга вырастет до более чем 70 самолетов, несколько из них еще будут доставлены до конца года. В том числе 26 самолетов имеют сертификат эксплуатанта воздушного судна (AOC) в Латвии. Компания также базируется на Мальте и в Эстонии.

В Латвии у авиакомпании около 400 сотрудников, которые работают в четырех офисах. Материнская компания SmartLynx Avia Solutions Group приступила к строительству нового офисного здания, которое будет использоваться и для нужд SmartLynx. Ожидается, что здание площадью 11 000 квадратных метров будет готово к концу следующего года.