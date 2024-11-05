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На этой неделе был формально завершен проект Hallo loft в центре Риги, на улице Барона, где бывшее здание телефонной централи преобразовано в жилой дом — проект принят в эксплуатацию. Это произошло через очень короткий промежуток времени после того, как бизнесмен Армандс Брокс довольно резко выразил в социальной сети Х свое непонимание и возмущение бюрократическими процедурами в строительстве.

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