До осени этого года Латвия потратила около 27,6 млн евро на отчуждение недвижимости для реализации железнодорожного проекта Rail Baltica, при этом ответственное за проект предприятие не знает, сколько еще средств на это потребуется. На сегодня не отчуждено или находится в процессе отчуждения 45% недвижимости, по земле которой пройдет строительство.
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