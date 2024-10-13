Fоtо: LETA

Один мост "в никуда" в Риге уже есть — в Пардаугаве, через Ранькя дамбис, в месте, где когда-то планировалось строить торговый центр. Есть большая вероятность, что центр столицы еще как минимум несколько лет будут "украшать" другие начатые, но незавершенные инженерные сооружения - объекты, связанные с мегапроектом Rail Baltica.

Все чаще приходится слышать, что решения, принятые в столице, должны быть пересмотрены, а их реализация будет отодвинута в отдаленное будущее. Для города это означает, что по крайней мере какое-то время ему придется мириться с "призраками", а также, возможно, тратить деньги на консервацию брошенных объектов.

Delfi Bizness спросил у ответственных учреждений — Министерства сообщения, Рижской думы, Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL) и строителей - какие проекты могут быть приостановлены, что это значит и с чем придется считаться жителям.

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