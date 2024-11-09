Delfi Bizness побывал в центре исследований и развития Printful за несколько дней до начала самого активного сезона года, когда перед зимними праздниками резко увеличиваются продажи, в том числе в электронной коммерции. Предприятие показало повседневные процессы, расширенный центр, новое оборудование и его возможности.
Printful — технологическая и производственная компания, которая автоматически принимает, изготавливает и доставляет персонализированную продукцию от имени интернет-магазинов. Это до сих пор единственный в Латвии так называемый единорог, то есть предприятие, стоимость которого в результате привлечения инвестиций превысила один миллиард долларов.
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