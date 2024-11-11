50 тысяч евро или 150 тысяч евро? Примерно такой может быть разница в цене на квартиру аналогичной площади в доме советской постройки и совершенно новом. И это основная причина того, что рынок жилья снова сосредоточился на продажах-покупках серийных квартир.
В сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого общее количество сделок с квартирами в новостройках снизилось на 31%, а сделок с серийными квартирами выросло на 7%. Активнее покупались и квартиры на вторичном рынке, куда входят как обновленные исторические дома в центре Риги, так и относительно новые дома, построенные после 2000 года. Такие данные собрал Swedbank.
Доступность жилья улучшается, и это касается рынка в целом, потому что ставки по кредитам начали снижаться, а зарплаты в последние годы выросли. Возможности для домохозяйств купить жилье в Риге сейчас лучше, чем в Вильнюсе или Таллинне.
Не Латвия подтянулась, а соседи отстали
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv