Латвийская национальная авиакомпания airBaltic уже два года сотрудничает с немецкой Lufthansa, сдавая ей в аренду свои самолеты вместе с экипажами. Эту опцию использует и швейцарская авиакомпания Swiss, входящая в группу Lufthansa. Сотрудничество вызвало вопросы, не использует ли Swiss латвийскую авиакомпанию для демпинга зарплат, а airBaltic – для экономии: хоть экипаж и сдан в аренду для работы в Швейцарии, но зарплаты работникам платят те же, что и в Латвии.
Значительные отличия
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