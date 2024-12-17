На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, запечатлена необычная сцена: сливочное масло в магазинах Maxima на прилавке находится в специальной упаковке, которая обычно используются для предотвращения краж более дорогих товаров.
В середине ноября Delfi Bizness писал, что в некоторых районах Латвии не было в продаже сливочного масла. Торговцы ссылались на повышенный спрос на этот товар, так как погода стала холоднее и люди стали больше готовить дома. Читайте подробнее: Куда исчезло сливочное масло? В некоторых магазинах его просто смели с полок
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