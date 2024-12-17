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На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, запечатлена необычная сцена: сливочное масло в магазинах Maxima на прилавке находится в специальной упаковке, которая обычно используются для предотвращения краж более дорогих товаров.

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