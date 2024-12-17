В середине ноября Delfi Bizness писал, что в некоторых районах Латвии не было в продаже сливочного масла. Торговцы ссылались на повышенный спрос на этот товар, так как погода стала холоднее и люди стали больше готовить дома. Читайте подробнее: Куда исчезло сливочное масло? В некоторых магазинах его просто смели с полок