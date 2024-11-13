В выходные пользователи соцсетей поделились наблюдениями о том, что с полок некоторых магазинов Риги пропало сливочное масло - там, где раньше стояли пачки масла, теперь пусто. Delfi Bizness спросил у крупнейших торговых сетей, с чем связана нехватка масла.
Связан ли дефицит масла в Латвии с тем, что происходит в России?
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