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Fоtо: Shutterstock

В выходные пользователи соцсетей поделились наблюдениями о том, что с полок некоторых магазинов Риги пропало сливочное масло - там, где раньше стояли пачки масла, теперь пусто. Delfi Bizness спросил у крупнейших торговых сетей, с чем связана нехватка масла.

Связан ли дефицит масла в Латвии с тем, что происходит в России?

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Масло

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