В выходные пользователи соцсетей поделились наблюдениями о том, что с полок некоторых магазинов Риги пропало сливочное масло - там, где раньше стояли пачки масла, теперь пусто. Delfi Bizness спросил у крупнейших торговых сетей, с чем связана нехватка масла.